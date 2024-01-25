Ha il corso in Piemonte

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ha il corso in Piemonte' è 'Dora Riparia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DORA RIPARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha il corso in Piemonte" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha il corso in Piemonte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Dora Riparia? DORA RIPARIA è un centro di formazione e istruzione situato in Piemonte, una regione nota per la sua ricca tradizione culturale e storica. Questa voce rappresenta un luogo dedicato allo sviluppo di competenze e conoscenze, offrendo programmi educativi e corsi specifici per diversi settori. La presenza di questa voce in Piemonte sottolinea l'importanza di strutture formative radicate nel territorio, capaci di rispondere alle esigenze della comunità locale e di favorire la crescita professionale e personale.

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Ha il corso in Piemonte nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Dora Riparia

La definizione "Ha il corso in Piemonte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha il corso in Piemonte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Dora Riparia:

D Domodossola O Otranto R Roma A Ancona R Roma I Imola P Padova A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha il corso in Piemonte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nasce nelle Alpi Cozie e attraversa la valle di SusaAffluente di sinistra del PoIl fiume di SusaHa corso nell Unione IndianaLo è chi ha corsoUna delle moto con cui ha corso Valentino RossiScuderia italiana in cui ha corso Loris CapirossiScuderia di Formula 1 in cui ha corso Nico Rosberg