Un vino del Piemonte

Il termine Freisa può riferirsi a diverse varietà di vini piemontesi di seguito elencati: Freisa d'Asti Freisa d'Asti frizzante Freisa d'Asti superiore Freisa di Chieri amabile Freisa di Chieri frizzante Freisa di Chieri secco Freisa di Chieri spumante Freisa di Chieri superiore Langhe Freisa Monferrato Freisa Monferrato Freisa novello Pinerolese Freisa nonché al vitigno omonimo: Freisa

FREISA

