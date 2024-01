La definizione e la soluzione di: L Elon della Tesla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Elon Reeve Musk (Pretoria, 28 giugno 1971) è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense.

Ricopre i ruoli di fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, fondatore di The Boring Company, cofondatore di Neuralink e OpenAI, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla, proprietario e presidente di X. Ha inoltre proposto un sistema di trasporto superveloce conosciuto come Hyperloop, tuttora in fase di sviluppo.

Musk ha affermato che l'obiettivo di Tesla e SpaceX si concentra sull'ideale di migliorare il mondo e l'umanità. Uno dei suoi scopi è anche quello di ridurre il riscaldamento globale tramite l'utilizzo di energie rinnovabili e ridurre il rischio dell'estinzione umana o di catastrofi naturali stabilendo una colonia umana su Marte. Tramite Starlink, una costellazione di satelliti prodotta e gestita da SpaceX, vorrebbe invece fornire Internet ad alta velocità e bassa latenza a tutto il pianeta.

Secondo Forbes, al 20 dicembre 2023, con un patrimonio stimato di 256,6 miliardi di dollari, risulta essere la persona più ricca del mondo.

Polacco

Sostantivo

mózg m (pl.: mózgi)

anat. cervello

Pronuncia

IPA: /musk/

Proverbi e modi di dire