Il Musk di Tesla - Soluzione Cruciverba: Elon

Lo sapevi che... Zip2: Zip2 è stata un'azienda che forniva e concedeva in licenza ai giornali software di guide online delle città. L'azienda venne fondata a Palo Alto, California, come Global Link Information Network nel 1995, dai fratelli Elon e Kimbal Musk e il loro socio Greg Kouri. Inizialmente, Global Link forniva alle imprese locali una presenza su Internet, ma in seguito iniziò ad assistere i giornali nella progettazione di guide cittadine online prima di essere acquistata da Compaq Computer nel 1999.

