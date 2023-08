Le bande insegne del condottiero Giovanni dÈ Medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le bande insegne del condottiero Giovanni dÈ Medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERE

Significato/Curiosita : Le bande insegne del condottiero giovanni de medici

De' medici, comunemente detto giovanni delle bande nere o dalle bande nere (forlì, 6 aprile 1498 – mantova, 30 novembre 1526), è stato un condottiero italiano... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giovanni delle bande nere (disambigua). «faceva più danno alli inimici lui solo che tucto lo exercito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le bande insegne del condottiero Giovanni dÈ Medici : bande; insegne; condottiero; giovanni; medici; bande calabresi; LaZeta Jones con bande ras in La maschera di Zorro; Iniziali di bande ras; Macchina che sigilla scatole di cartone con una bande lla di plastica; Strumenti delle bande ; Le insegne anche dette gonfaloni; Il tatuaggio nelle insegne ; Gas per insegne luminose; Sono uguali nelle insegne ; insegne inalberate; Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno; condottiero umbro del 300 400; Un condottiero rinascimentale: Giovanni delle; Un Bartolomeo condottiero ; Il condottiero del 400 che sposò Beatrice di Tenda; Suscitò lo sdegno di san giovanni Battista; giovanni Antonio famoso pittore veneziano; La vanta il dongiovanni ; giovanni Francesco Barbieri detto il pittore del 600; Così viene spesso chiamato da Aldo e giovanni ; Quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medici na; Una bottega di erbe medici nali; Discussioni e confronti tra specialisti medici ; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medici nali contenute nelle piante; medici professionisti delle cure;

Cerca altre Definizioni