Il banco accoglienza in hotel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il banco accoglienza in hotel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RECEPTION

Significato/Curiosita : Il banco accoglienza in hotel

accoglienza, reception o front office in inglese, è il banco posizionato in un punto ben visibile della zona hall, dove avvengono i contatti tra il personale... (porta girevole) nella hall. la ricezione o ricevimento, accoglienza, reception o front office in inglese, è il banco posizionato in un punto ben visibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il banco accoglienza in hotel : banco; accoglienza; hotel; Sigla da banco mat; L uso del banco mat senza inserirlo nel POS; L artista scelto per le banco note da 500000 lire; Le lire della banco nota con Alessandro Volta; Il banco dei supermercati con affettati e formaggi; Informazioni e accoglienza Turistica; La pessima accoglienza della moglie gelosa; Può esserlo l accoglienza ; Informazioni e accoglienza turistica sigla; Il banco dell accoglienza in hotel; Trasporta i bagagli ai clienti degli hotel ; Il gruppo di hotel California; È conditioned in hotel ; Le zone wellness in hotel ; Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel ;

Cerca altre Definizioni