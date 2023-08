È nella hall degli alberghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nella hall degli alberghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La "reception" è un'area comune negli alberghi, spesso situata nella hall o nella lobby. È il punto centrale in cui i clienti vengono accolti, registrati e assistiti durante il loro soggiorno. La reception ospita il personale dell'hotel che gestisce il check-in e il check-out, fornisce informazioni sui servizi offerti, offre assistenza per prenotazioni e risolve eventuali problemi o richieste dei clienti. È un punto di riferimento essenziale per i visitatori, offrendo un servizio di orientamento e un contatto immediato con lo staff dell'hotel. La reception svolge un ruolo fondamentale nell'esperienza degli ospiti e nella gestione operativa dell'albergo.

