La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il veleno contenuto nelle patate. SOLANINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La solanina è un alcaloide glicosidico tossico, prodotto da alcune solanacee. È presente in ogni parte della pianta, comprese foglie, frutti e radici, in quanto è una difesa della pianta contro funghi e insetti. È tossica anche in modeste quantità. La solanina è presente nella patata a basse dosi (meno di 10 mg per 100 g) ed è concentrata soprattutto nella buccia, che è quindi meglio togliere. Quando la concentrazione è più elevata, come in alcune varietà, ne deriva un gusto amaro del tubero. Per le patate, il contenuto massimo accettabile di solanina è stato stimato in 25 mg per 100 g. La solanina è scarsamente solubile in acqua e non è ...

solanina ( approfondimento) f sing (pl.: solanine)

(chimica organica) alcaloide glicosidico tossico estratto da alcune piante della famiglia delle Solanacee

Sillabazione

so | la | nì | na

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Dal latino solanum ovvero "morella"