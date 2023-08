Può confondere quella de pensieri o delle ipotesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può confondere quella de pensieri o delle ipotesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RIDDA

Significato/Curiosita : Puo confondere quella de pensieri o delle ipotesi

2017). ^ in storia del pensiero filosofico e scientifico, milano, 1970-76, 7 voll. ^ da non confondere con il cristianesimo positivo o il cristianesimo scientista... ridda (in arabo riddah) è un termine della lingua araba che significa "apostasia dall'islam". la riddah, secondo le interpretazioni date dalla maggioranza...