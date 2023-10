Tormentato dai pensieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tormentato dai pensieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : ASSILLATO

Significato/Curiosita : Tormentato dai pensieri

Sua figlia adolescente come schiava sessuale. quel pomeriggio, tormentato dal pensiero di sua moglie che va a letto con l'ufficiale di marina, bill lascia... Secolo e i primi del xx, nelle fasce più agiate della popolazione, non assillate costantemente dai doveri lavorativi, nacque il concetto di tempo libero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

