La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fa confondere le persone. OMONIMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In semantica, l'omonimia (dal greco µµa, homonymia, per il tramite del latino homonymia) è un fenomeno per cui due forme linguistiche presentano la stessa forma ortografica e fonologica, ma hanno diverso significato e diversa etimologia. Sono dunque omonimi quei termini, distinguibili l'uno dall'altro, che sono scritti allo stesso modo (per cui si dicono omografi) e si pronunciano allo stesso modo (per cui si dicono omofoni). Ad esempio, in italiano le parole vite (plurale di vita), vite (pianta) e vite (organo filettato) sono omonime.

omonimia f sing (pl.: omonimie)

identicità di nome (linguistica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

o | mo | ni | mì | a o o | mo | ni | mì | a

Pronuncia

IPA: /omoni'mia/ o IPA: /omo'nimja/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo homonymia

Sinonimi

(linguistica) omofonia, omografia

Parole derivate

omonimico

Termini correlati