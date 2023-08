Per un po fu un nome unico per Massa e Carrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per un po fu un nome unico per Massa e Carrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APULIA

Significato/Curiosita : Per un po fu un nome unico per massa e carrara

Significati, vedi carrara (disambigua). carrara (carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 59 775 abitanti della provincia di massa-carrara in toscana... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apulia (disambigua). l'apulia era una regione storico-geografica dell'italia antica confinante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

