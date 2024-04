La Soluzione ♚ Allagato da una massa d acqua

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Allagato da una massa d acqua. INONDATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Allagato da una massa d acqua: La nave stava imbarcando una notevole quantità d'acqua; alle 21:51 pilon riferì che il quadro elettrico principale era allagato, alle 21:58 i comandanti... L'Adige (AFI: /'adie/; anticamente anche Adice, /'adie/; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdese in veneto, in latino Athesis, in greco antico: es, Átheses) è un fiume dell'Italia nordorientale, per lunghezza – circa 410 km – il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino dopo Po e Tevere, il quarto per volume d'acque dopo Po, Ticino e Tevere, con 235 m³/s di portata ...

Altre Definizioni con inondato; allagato; massa; acqua;