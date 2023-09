Le miniere di Carrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le miniere di Carrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAVE

Significato/Curiosita : Le miniere di carrara

Aveva la sede proprio in provincia di pisa, in montecatini val di cecina, che nel 1966 diventerà montedison. le miniere di ferro della sezione orientale dell'isola... cave – villaggio degli stati uniti in missouri cave – comune italiano in provincia di roma cave – frazione di foligno in provincia di perugia cave del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le miniere di Carrara : miniere; carrara; miniere senza cunicoli; Un carbone da miniere ; La si sfrutta con le miniere ; miniere all aperto; L insieme dei dispositivi che impediscono l oscillazione delle gabbie nei pozzi delle miniere ; Le Alpi dietro carrara ; Sigla di Massa-carrara ; Per un po fu un nome unico per Massa e carrara ; Un ottimo prodotto suino della zona di carrara ; La frazione di carrara nota per il lardo IGP;

Cerca altre Definizioni