La forma della saetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma della saetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZIG ZAG

Significato/Curiosita : La forma della saetta

Suoi dettagli distintivi troviamo la classica lancetta dei secondi a forma di saetta (fulmine) di colore arancione. foto e specifiche, su hagoromo.blogspot... Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la manovra a zig-zag o manovra a z ha lo scopo di capire il comportamento della nave (manovrabilità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

