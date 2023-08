Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il duca di Paliano che partecipò alla battaglia di Lepanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MARCANTONIO COLONNA

Significato/Curiosita : Il duca di paliano che partecipo alla battaglia di lepanto

Significati, vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani... Disambiguazione – "marcantonio colonna" rimanda qui. se stai cercando dei personaggi omonimi, vedi marcantonio colonna (disambigua). «egli alto e svelto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

