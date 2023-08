Chi vi sale naviga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi vi sale naviga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BORDO

Significato/Curiosita : Chi vi sale naviga

Immagina di incontrare l'eroe omerico che naviga nel mar jonio in solitudine, sprezzante del pericolo, eroe che naviga verso la pienezza radiosa della vita... Tutti a bordo è un film del 2022 diretto da luca miniero. dopo la fine del lockdown, bruno deve fare da accompagnatore ad otto bambini durante un viaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Chi vi sale naviga : sale; naviga; Un sale chimico dai molteplici impieghi; Assale chi non fa nulla; Le sale da pranzo dei collegi; Lo è un insalata senza olio né sale ; Nota località storica e marittima del sale nto; Il primo europeo a naviga re nell Oceano Pacifico; Le prigioni che naviga no in mare; Barche a vela molto usate per naviga re il Nilo; È di guida ai naviga nti; L Antoniotto naviga tore genovese del 400;

Cerca altre Definizioni