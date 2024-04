La Soluzione ♚ Chi vi sale pontifica La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chi vi sale pontifica. CATTEDRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Chi vi sale pontifica: La guerra del sale del 1540 fu un'insurrezione del territorio di perugia contro lo stato pontificio ai tempi di papa paolo iii; al termine della guerra... Cattedra è un sostantivo che ha assunto vari significati per lo più legati all'esercizio di una funzione di insegnamento e guida. Altre Definizioni con cattedra; sale; pontifica; Il tavolo dell insegnante; Foto 5 Una gita a 4768 Liguria|; Abbondano di sale; È usuale senza sale; Scipite senza sale;

La risposta a Chi vi sale pontifica

CATTEDRA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Chi vi sale pontifica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.