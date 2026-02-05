Si riparano nel bacino

SOLUZIONE: NAVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si riparano nel bacino" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si riparano nel bacino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Navi? Le imbarcazioni più grandi e robuste si sistemano nel bacino di carenaggio per manutenzione o riparazioni. Queste navi, spesso di grande stazza, richiedono ambienti specializzati per essere sistemate eza in acqua. Il termine si riferisce a tutte le imbarcazioni di grandi dimensioni utilizzate per trasporto o attività marittime. La cura e la manutenzione di queste strutture avviene proprio nel bacino dedicato.

La soluzione associata alla definizione "Si riparano nel bacino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si riparano nel bacino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Navi:

N Napoli A Ancona V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si riparano nel bacino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

