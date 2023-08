Sostenitori entusiasti di squadre sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostenitori entusiasti di squadre sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIFOSI

Significato/Curiosita : Sostenitori entusiasti di squadre sportive

Ebsione a 40 squadre, divise in 8 gruppi da 5 squadre, per un totale di 88 partite da disputare in 32 giorni; ebsione a 40 squadre, divise in 10 gruppi... Tifo sportivo. tifosi è un film del 1999 diretto da neri parenti. il film racconta in chiave ironica la passione calcistica di alcuni tifosi, e scorre seguendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

