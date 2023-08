Segnali per canottieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnali per canottieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOE

Significato/Curiosita : Segnali per canottieri

Dovute tenere le tradizionali gare natatorie per la coppa scarioni, organizzate dalla società dei canottieri "pietas julia". la manifestazione aveva l'intento... boe szyslak (in inglese moe szyslak), il cui nome completo è moammar morris szyslak (pronuncia /'sz.læk/), è un personaggio immaginario della serie animata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

