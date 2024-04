La Soluzione ♚ Segnali temporaleschi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Segnali temporaleschi. TUONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Segnali temporaleschi: Il tuono è un'onda di pressione provocata dal fulmine che, a seconda della natura del fulmine e della distanza dall'osservatore, può manifestarsi come un colpo secco e forte oppure come un rombo basso e prolungato. Il fulmine causa un forte aumento di pressione e temperatura che a sua volta provoca la rapida espansione del canale ionizzato prodotto dal fulmine stesso: l'espansione dell'aria produce infine un'onda d'urto che si manifesta con il rumore del tuono. In prossimità del canale ionizzato, i tuoni producono sempre rumori molto forti. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il tuono è un'onda di pressione provocata dal fulmine che, a seconda della natura del fulmine e della distanza dall'osservatore, può manifestarsi come un colpo secco e forte oppure come un rombo basso e prolungato. Il fulmine causa un forte aumento di pressione e temperatura che a sua volta provoca la rapida espansione del canale ionizzato prodotto dal fulmine stesso: l'espansione dell'aria produce infine un'onda d'urto che si manifesta con il rumore del tuono. In prossimità del canale ionizzato, i tuoni producono sempre rumori molto forti. tuoni m pl plurale di tuono Voce verbale tuoni seconda persona singolare dell'indicativo presente di tuonare prima persona singolare del congiuntivo presente di tuonare seconda persona singolare del congiuntivo presente di tuonare terza persona singolare del congiuntivo presente di tuonare terza persona singolare dell'imperativo presente di tuonare Sillabazione tuò | ni Etimologia / Derivazione deriva da tuono Sinonimi boati, rombi, rimbombi, schianti, scoppi, tonfi

strepiti, fragori, baccani, frastuoni Contrari fruscii, bisbigli, mormorii, sussurri Proverbi e modi di dire fare tuoni e fulmini Altre Definizioni con tuoni; segnali; temporaleschi; Boati celesti; Segnali acustici di temporale; Manda segnali alla centralina dell allarme;

La risposta a Segnali temporaleschi

TUONI

T

U

O

N

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Segnali temporaleschi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.