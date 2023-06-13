Se è dei canottieri non è polare

SOLUZIONE: CIRCOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se è dei canottieri non è polare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è dei canottieri non è polare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Circolo? Un circolo è un luogo di ritrovo per persone che condividono interessi comuni, spesso legati ad attività sportive o ricreative. Quando si parla di canottieri, si fa riferimento a chi pratica questa disciplina in acque calme, come laghi o fiumi. Se il circolo in questione riguarda questa attività, non può essere considerato polare, ovvero legato a zone fredde o artiche. La presenza di un circolo dedicato al canottaggio indica un ambiente di aggregazione dedicato allo sport.

Se è dei canottieri non è polare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Circolo

La definizione "Se è dei canottieri non è polare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è dei canottieri non è polare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Circolo:

C Como I Imola R Roma C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è dei canottieri non è polare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

