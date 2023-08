Propulsione dei treni e delle navi nell Ottocento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propulsione dei treni e delle navi nell Ottocento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAPORE

Significato/Curiosita : Propulsione dei treni e delle navi nell ottocento

In ferro con propulsione a elica (il giglio delle onde, 1847), il primo transatlantico a vapore tra napoli e new york (il sicilia, dei fratelli palermitani... il termine "vapore" è utilizzato come sinonimo di vapore acqueo, anche detto "vapore d'acqua". dal punto di vista fisico, gas e vapore si distinguono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

