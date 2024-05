La Soluzione ♚ Un posteggio per treni merci La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BINARIO MORTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BINARIOMORTO

Significato della soluzione per: Un posteggio per treni merci Un binario tronco o binario morto, è un tratto di binario che termina con un paraurti ferroviario. Italiano: Aggettivo: binario . formato da due numeri, membri o principi. (matematica) di particolare sistema di numerazione che permette di rappresentare ogni numero relativo usando solo le due cifre 1 e 0, secondo lo stesso principio che si trova alla base della numerazione decimale ordinaria. (elettronica) (informatica) qualifica di dispositivi in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche in base 2, formato da un certo numero di elementi detti anch'essi binari, in quanto assumono due soli stati, per esempio di apertura e chiusura in un interruttore.

