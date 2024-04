La Soluzione ♚ Apparato di propulsione degli aerei

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Apparato di propulsione degli aerei. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TURBOELICA

Curiosità su Apparato di propulsione degli aerei: Nuova classe di portaerei a propulsione nucleare cvn-21 della u.s. navy. la costruzione è iniziata l'11 agosto 2005 nei cantieri navali di newport news... Turboelica (in inglese turboprop) è un motore aeronautico costituito da un'elica aeronautica azionata da una turbina. Differisce dal motore aeronautico a getto, in quanto nei motori turboelica la propulsione avviene principalmente per mezzo dell'aria messa in movimento dalla rotazione di un'elica ed in misura minore mediante la spinta di gas di scarico.

