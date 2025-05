Le sistemazioni delle navi alla fonda nei cruciverba: la soluzione è Ancoraggi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le sistemazioni delle navi alla fonda' è 'Ancoraggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANCORAGGI

Curiosità e Significato di "Ancoraggi"

Gli ancoraggi sono strumenti di acciaio o altro materiale pesante che vengono calati sul fondo del mare per assicurare una nave ferma, impedendole di muoversi a causa di vento o corrente. Sono fondamentali per le operazioni di ormeggio alla fonda, garantendo stabilità e sicurezza durante la sosta in mare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Ancoraggi

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

