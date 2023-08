Il più famoso ponte di Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più famoso ponte di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VECCHIO

Significato/Curiosita : Il piu famoso ponte di firenze

Altri significati, vedi ponte vecchio (disambigua). ponte vecchio è un ponte storico che scavalca il fiume arno a firenze. il ponte collega via por santa... Contengono il titolo. vecchio – per designare chi si trova in età avanzata andrea vecchio – imprenditore e politico italiano angelo vecchio – saggista e giornalista...