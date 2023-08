I dolci chicchi napoletani di frolla con miele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I dolci chicchi napoletani di frolla con miele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRUFFOLI

Significato/Curiosita : I dolci chicchi napoletani di frolla con miele

Campani, a forma di 's' venivano impastati con del miele liquido. vanillekipferl, biscotti tedeschi a base di una pasta frolla realizzata con farina, burro... Negli struffoli al forno, e cioè con le palline di pasta cotte al forno anziché fritte. nonostante la loro tipicità, sembra che gli struffoli non siano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

