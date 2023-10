Il piatto forte dei napoletani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il piatto forte dei napoletani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MACCHERONI

Significato/Curiosita : Il piatto forte dei napoletani

Discendente diretta dei grossi molossi assiro-babilonesi, diffuso poi dai romani in tutta europa. data la sua forte storicità, il mastino napoletano rappresenta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maccheroni (disambigua). con la parola maccheroni, nell'uso internazionale si indica genericamente la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

