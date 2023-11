La definizione e la soluzione di: È piena di chicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPIGA

Significato/Curiosita : E piena di chicchi

Del progetto di riferimento. luna in piena è un album di nada, pubblicato in occasione della partecipazione della cantante al festival di sanremo 2007... Del progettoriferimento. luna inun albumnada, pubblicato in occasione della partecipazione della cantante al festivalsanremo 2007... La spiga è una infiorescenza formata da numerosi fiori sessili (privi di peduncolo) inseriti su un rachide centrale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È piena di chicchi : piena; chicchi; piena di brio; Contenere la piena ; piena fino all orlo; Si fa sentire in piena estate; Una festa in piena estate; Racchiude i chicchi di grano; chicchi che formano un grappolo d uva; Grappoli di uva senza chicchi ; Piovere a chicchi ; I dolci chicchi napoletani di frolla con miele;

Cerca altre Definizioni