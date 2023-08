Palline fritte ricoperte di miele del sud Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline fritte ricoperte di miele del sud Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRUFFOLI

Significato/Curiosita : Palline fritte ricoperte di miele del sud italia

Piccoli impasti tondeggianti, fritti e conditi con zucchero o miele. un'altra tesi sostiene che furono introdotte nel sud italia da colonie albanesi, sfuggite... Negli struffoli al forno, e cioè con le palline di pasta cotte al forno anziché fritte. nonostante la loro tipicità, sembra che gli struffoli non siano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

