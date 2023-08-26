Superficie su cui si sfidano gli schermidori

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Superficie su cui si sfidano gli schermidori' è 'Pedana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEDANA

Perché la soluzione è Pedana? La PEDANA è la superficie su cui si sfidano gli schermidori durante le gare di scherma. Essa rappresenta il campo di battaglia in cui i combattimenti si svolgono con precisione e rispetto delle regole. La sua conformazione e dimensione sono fondamentali per garantire sicurezza e correttezza nelle competizioni. La pedana permette agli atleti di muoversi agilmente e di eseguire le tecniche con la giusta distanza. La sua importanza è centrale nel contesto della disciplina schermistica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Superficie su cui si sfidano gli schermidori". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Superficie su cui si sfidano gli schermidori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pedana

Se la definizione "Superficie su cui si sfidano gli schermidori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Superficie su cui si sfidano gli schermidori" conferma che la soluzione 'Pedana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pedana

P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Superficie su cui si sfidano gli schermidori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pedana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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