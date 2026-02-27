Vi poggia la cattedra

SOLUZIONE: PEDANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi poggia la cattedra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi poggia la cattedra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pedana? Una pedana è una piattaforma stabile e rialzata su cui può essere collocata una cattedra, creando uno spazio elevato per l'insegnante o il relatore. Queste strutture vengono spesso utilizzate in teatri, sale conferenze o aule scolastiche per migliorare la visibilità e l'attenzione del pubblico o degli studenti. La posizione sopraelevata consente di essere più facilmente osservati e ascoltati, favorendo una comunicazione efficace. La pedana rappresenta quindi un supporto funzionale per chi deve parlare o presentare.

Per risolvere la definizione "Vi poggia la cattedra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi poggia la cattedra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pedana:

P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi poggia la cattedra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

