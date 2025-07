Base per schermidori nei cruciverba: la soluzione è Pedana

PEDANA

Curiosità e Significato di Pedana

La parola Pedana è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pedana.

Perché la soluzione è Pedana? La base per schermidori è un elemento fondamentale che offre stabilità e sicurezza durante le gare di scherma. Si tratta di una pedana appositamente progettata per ospitare gli atleti, garantendo un'area di gioco uniforme e stabile. Questa pedana permette agli schermidori di muoversi agilmente e di esibirsi al meglio, assicurando un'esperienza di combattimento coinvolgente e sicura.

Come si scrive la soluzione Pedana

La definizione "Base per schermidori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

