PIANALE

Curiosità e Significato di Pianale

Approfondisci la parola di 7 lettere Pianale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pianale? Il termine pianale indica la superficie superiore di un veicolo, come un camion, sulla quale si carica e si trasporta la merce. È una specie di pianura orizzontale che permette di sistemare vari oggetti in modo stabile e sicuro durante il trasporto. In sostanza, è il piano su cui poggia tutto il carico, garantendo praticità e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Pianale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Superficie di un camion su cui si carica merce", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

