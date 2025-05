Il loro burro è un impasto proteico e dolce nei cruciverba: la soluzione è Arachidi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il loro burro è un impasto proteico e dolce' è 'Arachidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARACHIDI

Curiosità e Significato di "Arachidi"

La parola Arachidi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arachidi.

Le arachidi sono legumi ricchi di proteine, grassi sani e nutrienti. Spesso trasformate in burro di arachidi, offrono una consistenza cremosa e un sapore dolce, risultando un alimento energetico adatto per spuntini e preparazioni culinarie. Sono popolari in molte diete per il loro profilo nutrizionale equilibrato.

Come si scrive la soluzione: Arachidi

La definizione "Il loro burro è un impasto proteico e dolce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

H Hotel

I Imola

D Domodossola

I Imola

