La definizione e la soluzione di: I frutti secchi di Super Pippo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : I frutti secchi di super pippo

I semi di arachide, detti anche spagnolette, bagigi, noccioline, cacaoetti (dal nahuatl tlalcacahuatl, che significa "cacao di terra"

Altre risposte : frutti che si farciscono; Una focaccia con la farina ricavata da frutti invernali; Piantagione con frutti a caschi; Varietà di ciliegi dai frutti aciduli; Quelli secchi vanno tagliati; Ramoscelli secchi ; Un intrico di rami secchi ; secchi di legno per la raccolta dell uva; Il grado più di super ; Sono super in Film e fumetti; Il mercato oltre il super ; Il mercato più grande del super ; La città in cui vivono Minni pippo e Pluto; Il geniale nipote del pippo dei fumetti; La strega amicanemica di pippo nei fumetti; Lo ha fatto per mestiere pippo Baudo;

