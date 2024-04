La Soluzione ♚ Noccioline americane La definizione e la soluzione di 8 lettere: Noccioline americane. ARACHIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Noccioline americane: I semi di arachide, detti anche spagnolette, bagigi, noccioline, cacaoetti (dal nahuatl tlalcacahuatl, che significa “cacao di terra”; divenuto, in spagnolo, cacahuete in Spagna, o cacahuate nei paesi delle Americhe), giapponesi o cecini, sono i semi della pianta leguminosa Arachis hypogaea. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I semi di arachide, detti anche spagnolette, bagigi, noccioline, cacaoetti (dal nahuatl tlalcacahuatl, che significa “cacao di terra”; divenuto, in spagnolo, cacahuete in Spagna, o cacahuate nei paesi delle Americhe), giapponesi o cecini, sono i semi della pianta leguminosa Arachis hypogaea. arachidi f pl (botanica) plurale di arachide Sillabazione a | rà | chi | di Etimologia / Derivazione vedi arachide Sinonimi noccioline americane Altre Definizioni con arachidi; noccioline; americane; I frutti secchi di Super Pippo; Il loro burro è un impasto proteico e dolce; John attore di origini italo-americane; Ruminante delle pianure americane; Cerca altre soluzioni cruciverba

