Una tonalità di verde - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SMERALDO - GIADA - OLIVA - PISELLO

Significato/Curiosita : Una tonalita di verde

Nella codifica hsv (tonalità, saturazione e valore), la tonalità del colore verde è associata a un angolo di 120°, per cui il colore verde è rappresentato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smeraldo (disambigua). lo smeraldo è una varietà del berillo, caratterizzata da un intenso colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

