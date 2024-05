Tonalità di verde

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: La giada è una pietra dura mineralogicamente appartenente ai silicati. Con il nome di giada si indicano di solito la nefrite, un silicato di calcio e magnesio, e la giadeite, un silicato di sodio e alluminio. La nefrite si trova in Turkestan orientale e in Siberia, nella zona del lago Baikal; mentre la giadeite proviene dalla Birmania e giunge in Cina attraverso le Province di Yunnan e Guangdong solo nella seconda metà del XVIII secolo. Perciò tutta la giada antica è esclusivamente nefrite e spesso presenta un tono verde/verdastro.

Giada ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. il nome Giada deriva dall'omonima pietra di colore verde.

