Una sorella in convento - Cruciverba

Una sorella in convento.

Soluzione 5 lettere : SUORA

Una suora, una figura venerata in ambito religioso, sceglie il cammino del convento per dedicarsi a una vita di devozione e servizio spirituale. Vestendo l'abito tradizionale, essa rinuncia ai legami terreni per abbracciare una connessione più profonda con la divinità. La vita monastica è caratterizzata dalla preghiera, dalla meditazione e dal servizio alla comunità. La suora, mentre si separa dalla vita secolare, si unisce a una famiglia spirituale. La sua scelta riflette l'aspirazione alla purezza e all'amore universale, rappresentando un ponte tra il materiale e il spirituale, offrendo un esempio di dedizione e compassione.

