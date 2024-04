La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sbatte porte e finestre. VENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con alta pressione (anticiclonica), a un'area con bassa pressione (ciclonica). In genere con tale termine si fa riferimento alle correnti aeree di tipo orizzontale, mentre per quelle verticali si usa generalmente il termine correnti convettive che si originano invece per instabilità atmosferica verticale. Innumerevoli gli autori classici che si sono occupati di questo fenomeno atmosferico. Scrive Lucrezio: «Son dunque i venti un invisibil corpo, che la terra che l' mar che l'ciel profondo trae seco a forza e ne fa strage e scempio». Per Seneca "Il vento è ...

vento ( approfondimento) m sing (pl.: venti)

(meteorologia) spostamento, lento o veloce, quasi orizzontale, di masse d'aria dovuto alla differenza di pressione tra due punti dell'atmosfera Oggi il vento soffia forte

Si alza il vento

C'è un vento caldo (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (armi) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) condizioni favorevoli o sfavorevoli Qual buon vento vi porta

Il vento gli va contro aria fare vento (petare) (araldica) borea

Sillabazione

vèn | to

Pronuncia

IPA: /'vnto/

Etimologia / Derivazione

dal latino ventus

Citazione

Sinonimi

corrente, aria

soffio, alito, venticello, zefiro, brezza, raffica, folata, turbine

ciclone, tifone, tromba d'aria

(eufemismo) peto

peto (popolare) scoreggia

scoreggia (ironico) flatulenza

Contrari

controvento

Parole derivate

fiutavento, frangivento, scaraventare, segnavento, sopravvento, ventare, ventata, ventilare, ventoso, sventolare

Termini correlati

folata, mulino a vento, refolo, soffio, vela

Iponimi

aliseo

Alterati

( diminutivo ) venticello

venticello (peggiorativo) ventaccio

Proverbi e modi di dire