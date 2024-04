La Soluzione ♚ Chiusura per le borsette La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chiusura per le borsette. CERNIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chiusura per le borsette: La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", in alcuni paesi nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in modo rapido e sicuro due lembi di tessuto o di altro materiale non rigido. Sostantivo Significato e Curiosità su: La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", in alcuni paesi nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in modo rapido e sicuro due lembi di tessuto o di altro materiale non rigido. cerniera ( approfondimento) f sing (pl.: cerniere) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) congegno metallico col fine di unire due strutture rigide (abbigliamento) tipo di chiusura per accessori come borse, stivali ecc.. cerniera lampo denominazione impropria di chiusura lampo Sillabazione cer | niè | ra Pronuncia IPA: /ter'njra/ Etimologia / Derivazione dal francese charnière, che deriva dal latino cardo: "cardine" Sinonimi (di indumenti) zip, lampo, chiusura

zip, lampo, chiusura ( senso figurato ) collegamento, sutura

collegamento, sutura (di porta, finestra) perno, cardine Alterati ( diminutivo ) } cernierina

Un ammanco nella chiusura dei conti della ditta; Rumore di chiusura; Un negozio di borsette; Louis: borse e borsette;

La risposta a Chiusura per le borsette

CERNIERA

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Chiusura per le borsette' è CERNIERA. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.