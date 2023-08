Tenne il capo sotto una spada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenne il capo sotto una spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DAMOCLE

Significato/Curiosita : Tenne il capo sotto una spada

Saga letteraria, vedi la spada della verità (serie televisiva). la spada della verità (the sword of truth in originale) è il titolo di un ciclo di romanzi... Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi damocle (nome). damocle è il protagonista di un racconto aggiunto tardivamente alla cultura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tenne il capo sotto una spada : tenne; capo; sotto; spada; Un quinto di sessantenne ; Città del tenne ssee con la FedEx Corporation; Il tenne ssee de La gatta sul tetto che scotta; Un opera teatrale di tenne ssee Williams; Vi si tenne una storica conferenza nel 1945; capo luogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche mura; Le consonanti del capo ; Il capo luogo ungherese della provincia di Heves; Quante le sorelle di un capo lavoro di Cechov; Dipartimento francese con capo luogo Bordeaux; Ambrosiano come il risotto giallo; Passare sotto silenzio; Gli scuotimenti a cui sono sotto posti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione; La si cerca sotto la calura; L abbattuto ce l ha sotto i tacchi; Nome turpe dato ad una grossa spada medievale; Sfoderata come una spada ; È noto per una spada ; Le cinghiette della spada ; La lunga spada dei samurai;

Cerca altre Definizioni