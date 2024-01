La definizione e la soluzione di: La loro spada era la katana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Con Samurai () s'indicano i membri della casta militare del Giappone feudale; simili sotto certi aspetti ai cavalieri dell'Europa medievale, questi guerrieri giocarono per diversi secoli un ruolo fondamentale nella storia giapponese. Il loro declino coincise con l'inizio dello Shogunato Tokugawa, che con la fine dell'epoca dei conflitti vide fortemente ridimensionata la loro figura, per poi essere completamente accantonata durante il Rinnovamento Meiji nel XIX secolo in favore di un esercito regolare di stampo europeo.

Italiano

Sostantivo

samurai ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (storia) ciascuno dei membri della nobiltà guerriera del Giappone feudale, che difendevano le proprietà terriere, prestavano servizio militare obbligatorio e si attenevano ad un codice d'onore molto rigido

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

forse dal verbo giapponese saburau, ossia "servire"

Citazione

Termini correlati