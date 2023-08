Scoprì la natura stellare della Via Lattea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scoprì la natura stellare della Via Lattea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALILEI

Significato/Curiosita : Scopri la natura stellare della via lattea

Formazione stellare nel suo passato, mentre la via lattea è nel mezzo di una di queste fasi; ciò potrebbe anche significare che in futuro le stelle della via lattea... (disambigua). disambiguazione – "galilei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi galilei (disambigua). galileo galilei (pisa, 15 febbraio 1564 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scoprì la natura stellare della Via Lattea : scoprì; natura; stellare; della; lattea; In gergo scoprire una tresca un intrigo; Louis Nicolas chimico che scoprì il cromo; scoprì i satelliti di Giove; Li scoprì Wilhelm Conrad Röntgen; Rintracciare, scoprire; La canzonatura del beffardo; Piccola protuberanza natura le di un organo; La carenatura che ricopre il motore fuoribordo; Il Luca conduttore TV di programmi sulla natura ; Canzonatura irrisione detto familiarmente; L ammasso stellare nel capo del Toro; Un ammasso stellare ; L ammasso stellare presente nel marchio Subaru; Ammasso stellare che emette onde elettromagnetiche; Lo ammasso stellare nel capo del Toro; Il capoluogo ungherese della provincia di Heves; Il Biagio della canzone In mezzo al mondo; Capitale della Mongolia; Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a filamento; Il nome della Strasberg; Il Vasco che canta Un bar sulla via lattea ; Una è la Via lattea ; Relativo a strutture cosmiche come la Via lattea ; Insiemi di stelle come la Via lattea ;

Cerca altre Definizioni