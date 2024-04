La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una zona luminosa della superficie stellare. FOTOSFERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In astronomia, la fotosfera (dal greco antico f, ft (phós, phótos), che significa "luce", e sfaa (spháira), che significa "sfera") di un oggetto è la regione che emette luce e in corrispondenza della quale esso diventa opaco. In altre parole, non è possibile osservare la zona al di sotto della fotosfera.

fotosfera ( approfondimento) f sing(pl.: fotosfere)

(astronomia) parte esterna lucente del Sole e delle altre stelle che ha un temperatura di circa 5.000/6.000 gradi

Sillabazione

fo | to | sfè | ra

Pronuncia

IPA: /fotos'fra/

Etimologia / Derivazione

formato da foto- e sfera