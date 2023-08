Un grande pisano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande pisano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALILEI

Significato/Curiosita : Un grande pisano

Chiesa di san bartolomeo (sasso pisano). nel castello di sasso pisano si trova la chiesa dedicata a san bartolomeo, un edificio con pavimentazione esagonale... (disambigua). disambiguazione – "galilei" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi galilei (disambigua). galileo galilei (pisa, 15 febbraio 1564 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

