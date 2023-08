Portare alla massima concentrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare alla massima concentrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SATURARE

Significato/Curiosita : Portare alla massima concentrazione

Individuo ha la stessa quantità della media (concentrazione minima). si dice invece che la concentrazione è massima se un solo individuo ha tutta la quantità... 10 disegnando traiettorie manovrate dalle virate improvvise pensate per saturare le capacità di calcolo dei sistemi antimissile avversari, riducendo drasticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

